Koniec pozytywnego efektu pandemii. Branża komiksowa staje przed nowymi wyzwaniami

Rocznie w Polsce wydawanych jest kilkaset nowych tytułów komiksowych. Rynek wydaje się wciąż chłonny, tym bardziej że nad Wisłą portfolio nowych komiksów i powieści graficznych wciąż się poszerza. Oprócz amerykańskich tytułów superhero mamy mnóstwo europejskich i pochodzących ze Stanów powieści graficznych, regularnie pojawiają się nowe tytuły polskich twórców , a do tego dochodzą japońskie mangi i komiksy skierowane do najmłodszych.

Powieści graficzne - wydawnictwa książkowe decydują się na wydawanie komiksów

Nawet o 80 proc. droższy druk

Ceny druku rosną skokowo. Jest to bolesne w przypadku mniejszych oficyn, które drukują mniejsze nakłady, co oznacza automatycznie wyższe ceny. Okazuje się, że w przypadku wzrostu cen druku nie mówimy o kilku procentach .

- Najwyższą różnicę na wycenie (mówimy tu o tym samym tytule, w tym samym nakładzie, w tej samej drukarni), jaką otrzymaliśmy, to było 80 proc.! Przeciętnie jest to około 30 proc. rok do roku. Wszystko zależy od nakładu i formatu – mówi money.pl właściciel wydawnictwa Hanami Radosław Bolałek.

Pandemia, strajki i boom czytelnictwa w Europie

- Zwiększyła się produkcja książek w Europie (podobna sytuacja jest zresztą w USA). Ze względu na problemy z dostawami, część wydawców (tych największych w Europie), którzy do tej pory drukowali w Chinach, przeniosła się z powrotem na nasz kontynent. Do tego z obawy przed kolejnymi przestojami w drukarniach spowodowanymi COVID-19 postanowili od razu drukować w większych nakładach. To doprowadziło do niespotykanych od dawna problemami z dostępnością surowców – mówi Bolałek.