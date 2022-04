Nawet bogaci ludzie na Zachodzie będą musieli zacisnąć pasa

Spada popyt na luksusowe meble

Sytuacja może się pogorszyć na tyle, że może odbić się także na preferencjach zakupowych zachodniej klasy średniej i wyższej. Jak zauważa CNN, nie chodzi tylko o same ceny, ale także niepewną sytuację geopolityczną, która może powodować obawy nawet wśród bardziej majętnych konsumentów .

Gary Friedman, dyrektor generalny firmy RH handlującej luksusowymi meblami, powiedział podczas konferencji prasowej, że w pierwszym kwartale osłabł popyt i zbiegło się to w czasie z inwazją Rosji na Ukrainę – informuje CNN, przytaczając słowa Friedmana z konferencji prasowej. Akcjonariuszem firmy RH jest miliarder Warren Buffett .

Popyt spadł o 10 do 12 proc. w pierwszych tygodniach pierwszego kwartału roku obrotowego 2022. Na sytuację firmy RH wpływa nie tylko wojna w Ukrainie. Miał on spadać już od kilku miesięcy, co przyznał cytowany przez amerykańskiego "Forbesa" Friedman.