To byłby najczarniejszy scenariusz. Czy Polsce grozi stagflacja?

Co ważne, pomimo spodziewanego głębokiego spadku eksportu do Rosji i Ukrainy , wzrost gospodarczy w całym roku może być bliski 4 proc. Ta całoroczna średnia przysłania jednak fakt, że wzrost w poszczególnych kwartałach będzie bardzo "nierówny". Po bardzo silnym początku roku, kolejne kwartały mogą bowiem przynieść znaczne wyhamowanie aktywności, w tym również spadki PKB.

Problem inflacyjny narasta

"Można przypuszczać, że nawet jeżeli ceny ropy naftowej spadną w kolejnych miesiącach (przy założeniu braku embarga na import energii z Rosji do UE), średnio pozostaną one znacznie wyżej, niż zakładano w lutym, a to z kolei podniesie ścieżkę CPI. W obecnym scenariuszu przedłużenie obowiązywania tarcz przynajmniej do końca roku lub nawet ich rozszerzenie wydaje się bardzo prawdopodobne. Obniży to tegoroczną inflację średnio o ponad 3 pp, ale jednocześnie podniesie inflację w 2023" - czytamy w raporcie.