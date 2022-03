Złoty we wtorek szybko się osłabiał. Za jedno euro ok. godz. 14 trzeba było zapłacić już blisko 4,81 zł. Był to najgorszy wynik od 2009 r., kiedy Polska i cały świat była w samym środku wielkiego kryzysu finansowego. Polska waluta raz po raz dostała więc ciosy przez strach inwestorów co do rozwoju konfliktu zbrojnego w naszej części świata. Później nastąpiło odwrócenie karty i złoty w dosłownie 30 minut zyskał ok. 8 groszy. NBP wydał jasny komunikat w tej sprawie.