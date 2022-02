W związku z czwartkową inwazją Rosji na Ukrainę, mieszkańcy zaatakowanego kraju mieli problemy z dostępem do pieniędzy zgromadzonych w tamtejszych bankach. Media informowały najpierw o limitach wypłat z bankomatów w Doniecku , a później ukraiński Narodowy Bank Centralny wprowadził ograniczenie , że jedna osoba może wypłacić maksymalnie z konta 100 tys. hrywien , czyli niecałe 4 tys. dolarów.

W związku z wojną na Ukrainie pojawiają się obawy o wprowadzenie ograniczeń w Polsce. Są one zupełnie bezzasadne. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiają się fałszywe informacje w tym zakresie .

W polskich bankach gotówki nie zabraknie

- W związku z napiętą sytuacją zauważamy większe zainteresowanie wypłatami gotówki , ale jest to zupełnie zrozumiała sytuacja. Podobnie było na początku pandemii w 2020 roku. Wtedy też więcej ludzi wypłacało pieniądze z kont, ale bardzo szybko, w kilkanaście godzin wszystko wróciło do normy - wskazuje w rozmowie z money.pl Przemysław Barbrich, rzecznik ZBP.

- Cały czas uzupełniane są środki w bankomatach . Zgodnie z zamówieniami banków na bieżąco są realizowane dostawy gotówki do oddziałów - wskazuje.

Przemysław Barbrich tłumaczy, że może zdarzyć chwilowy brak gotówki w bankomacie czy oddziale, ale to wynika tylko i wyłącznie ze względów technicznych. Pieniądze mogą po prostu nie zostać uzupełnione, jeśli odpowiednia firma obsługująca maszynę czy oddział nie zdążyła z dostawą. Może to szczególnie dotyczyć placówek zlokalizowanych we wschodnich województwach.