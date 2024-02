Koniec z "jednorazówkami". Resort zdrowia chce zakazu sprzedaży tych e-papierosów

Zobacz także: 500 firm na "liście wstydu". Ekspert: to jest polowanie na czarownice

Będzie zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów

W 2023 r. w Polsce sprzedano ok. 100 mln sztuk e-papierosów. Niemal 90 proc. z nich sprowadzana jest z Chin . Trafiają na rynek bez żadnych badań.

Polska wdroży regulację unijną

Projekt ustawy przewiduje, że prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych będzie mógł zażądać od producentów i importerów nowatorskich wyrobów tytoniowych przeprowadzenia dodatkowych badań lub przekazania dodatkowych informacji. Ma to pozwolić na kompleksową ocenę nowatorskich wyrobów tytoniowych, które są wprowadzane do obrotu i ich wpływu na zdrowie.