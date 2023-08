Koniec z "wegańskim burgerem"? TSUE bierze się za nazewnictwo

Z pozoru to błaha kwestia, jednak ma istotne znaczenie dla producentów wegańskich produktów. Orzeczenie TSUE może bowiem wysłać w niebyt cały dotychczasowy marketing żywności na bazie roślin .

TSUE przyjrzy się "wegańskim burgerom"

Euractiv.com zauważa, że produkty spożywcze zawierające białka pochodzenia roślinnego "zyskują na popularności w całej Unii Europejskiej". Jednak wciąż "nie ma pewności prawnej co do sposobu ich wprowadzania do obrotu na jednolitym rynku" – czytamy.