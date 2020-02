Konopie w Polsce. Eksperci: uprawa rozwja się zbyt wolno

Uprawa konopi jest bardzo perspektywiczna. Jest to roślina, która można wykorzystać w niemal we wszystkich branżach, ma właściwości prozdrowotne i pomaga chronić środowisko - wynika z prezentacji przedstawionych na posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie.

Kamiński zwrócił uwagę, że uprawa konopi ponadto doskonale nadaje się do reaktywacji zniszczonych gleb. Taki eksperyment był robiony w przypadku gleb zniszczonych gleb wokół kopalni w Bełchatowie.

Powierzchnia upraw konopi w Polsce i na świecie od kilku lat systematycznie wzrasta. W Polsce w latach 2012-2018 uprawa konopi powiększyła się 5-krotnie: z 0,6 tys. ha do ponad 3 tys. hektarów. Nic nie wskazuje na to, by trend miał się odwrócić. Wprost przeciwnie.