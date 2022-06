Konsumpcja mocno wyhamowała. To początek dużych zmian

kde 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Dziękujemy ci, PiS! Inflacja bazowa, pozbawiona wpływu cen ropy i energii wyniosła w maju 8,5%! Te 8,5% to wyłączna zasługa polityki PiSu: rozdawnictwa i demagogii. Będziemy się z tym bujać do września 2023, czyli do wyborów. Jeżeli PiS je wygra, to będziemy się bujać przez następne lata, dopóki nie pójdziemy na dno. A nasze dzieci będą żyły w cieniu zadłużenia, spłacając odsetki, tak jak to było w latach 80-90, kiedy to bieda aż piszczała, bo w latach 70tych Gierek nazaciągał kredytów. Proste, ale prosty lud nie potrafi się nauczyć nawet na własnych błędach...