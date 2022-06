Wynagrodzenia rosną w tempie niższym od inflacji. Tyle wyniosła średnia płaca w maju

Przeciętny Kowalski zarabiał w maju o prawie 800 zł brutto więcej niż w rok temu - wynika z najnowszych danych GUS . Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 osób) wzrosło do 6399,59 zł brutto .

Najnowsze dane GUS lekko rozczarowują ekonomistów, którzy przewidywali mocniejsze dwucyfrowe podwyżki. Średnia prognoz zakładała wzrost płac na poziomie 14,7 proc . do około 6460 zł brutto.

Podobnie lekki zawód jest w odniesieniu do statystyk zatrudnienia. Zwiększyło się ono o 2,4 proc. rok do roku wobec oczekiwanego wzrostu o 2,6 proc.

Ekonomiści PKO BP zwracają też uwagę na porównanie danych z postępujących po sobie miesięcy. Od kwietnia do maja przeciętne zatrudnienie w średnich i dużych firmach spadło o ponad 5 tys. etatów. Statystyki z ostatniej dekady zazwyczaj były lepsze.

Inflacja zjada podwyżki płac w całości

Kilkunastoprocentowe podwyżki to dobra wiadomość dla pracowników, którzy się na nie załapali, ale warto mieć świadomość, że realny wzrost płac jest aktualnie zerowy. Co więcej, siła nabywcza pieniądza spada. Zarobki rosną bowiem w tempie wolniejszym od wzrostu cen. To pierwsza taka sytuacja od maja 2020 roku.