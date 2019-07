Kontrola NIK w NBP. Wątpliwości co do wydatków

Zobacz także: 500+ dla osób z niepełnosprawnościami. "Nie doliczamy do tej kwoty żadnych dodatków"

Pułapy finansowe oparto na analizie wykonanej przez firmę Korn Ferry Hay Group, która kosztowała NBP ponad 26 tys. złotych. Do jej stworzenia wykorzystano dane z 32 banków (26 komercyjnych), zaś w Polsce działa 616 banków. W raporcie NIK podkreślono, że w analizie nie uwzględniono m.in. sektora banków spółdzielczych.

- Nie rozróżniamy, które departamenty są kluczowe, a które nie. Nagroda, która została wypłacona pracownikom, to uznanie za szczególny wkład w prace NBP, szczególnie przy tak szczególnej rocznicy. Tu nie powinno być żadnych zastrzeżeń – oceniła Trzecińska.

NIK ma również wątpliwości co do usług zewnętrznych, na które bank przeznaczył 166,5 mln złotych. Nie zgadza się m.in. na wynajem kancelarii prawnych, które miały pomagać przedstawicielom banku w kontaktach z mediami, szczególnie po wybuchu afery związanej z nagraną rozmową byłego szefa nadzoru Marka Chrzanowskiego z bankierem Leszkiem Czarneckim. Zdaniem kontrolerów do tego typu czynności wystarczy biuro prasowe NBP.