Kontrole nie pomogły. Nieuczciwy przedsiębiorca nadal zatrudnia

Nie ma mocnych na Andrzeja

- Dzisiaj był. Wziął dwóch Ukraińców i pojechał na robotę - powiedział Adam, jeden z oczekujących na pracę na bazarze. - Nic się nie zmieniło, nadal wszystkim wisi pieniądze za robotę. Nikt już u niego nie chce pracować. Ostatnio podobno dawał dychę za to, że ktoś mu znajdzie Ukraińca do roboty.

Tajne akta PiP

Zgodnie z przepisami inspekcja pracy nie ma prawa do tzw. działań operacyjnych. Jedyne, co może zrobić, to zapukać do drzwi firmy. A w przypadku firmy budowlanej praca odbywa się zazwyczaj poza jej oficjalną siedzibą, do tego w różnych miejscach.