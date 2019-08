Kontrole zwolnień lekarskich. ZUS poluje na symulantów

To dwa razy więcej, niż w pierwszym półroczu roku 2017, ale są rejony, gdzie "lewych" zwolnień wykrywa się nawet do 4 razy więcej. Np. woj. kujawsko-pomorskie - pisze "Gazeta Wyborcza".

W przypadku wykrycia "lewego" zwolnienia pracownik traci prawo do świadczenia i musi zwrócić to, co już mu wypłacono. od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.