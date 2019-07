Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński zapowiada nowy program

- Stoją przed nami bardzo ważne wyzwania, odnoszące się do wszystkich sfer życia - mówił na początku swojego wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński. W Katowicach rządząca partia zorganizowała kampanię programową, jej główne hasło to: "Myśląc Polska".

- Pieniądz jest tani i byłoby grzechem z tego nie skorzystać do realizacji projektów obejmujących Polskę, ale i cały nasz region w Europie. Musimy mieć taki program i przedstawić go społeczeństwu. To nasze trudne, ale realizowalne zadanie, można uczynić nasz kraj, naszą ojczyznę lepszą niż dziś. Dobra zmiana musi być kontynuowana - stwierdził szef Prawa i Sprawiedliwości.