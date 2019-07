Konwencja PiS. Wicepremier Gowin: Nadszedł czas ambitnych inwestycji

Wicepremier oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin powiedział o nowych wyzwaniach rządu na najbliższą kadencję, jeśli Zjednoczona Prawica zwycięży w kolejnych wyborach. Gowin zapowiada czas realizacji ambitnych inwestycji, mówi też, że jednym z wyzwań nadchodzącej kadencji będzie przekonanie do siebie nie tylko elektoratu wiejskiego czy małomiejskiego, ale też tego z wielkich miast.

- Chcemy przekonać elity społeczne, by zrouzmieli, że ten rząd dobrze służy Polsce i Polakom - powiedział Gowin. Dodał, że po to powstała Zjednoczona Prawica, by Polska była krajem unitarnym, a nie federalnym. - Zapobiegniemy temu zagrożeniu - podkreślił.