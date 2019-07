Konwencja PiS. Zbigniew Ziobro o 500+ i walce z lichwą

- Mamy bardzo wiele mierzalnych faktów, które wskazują na to, że dobra zmiana to nie tylko nazwa, ale też rzeczywistość - zaczął swoje wystąpienie podczas konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy w Katowicach Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Nawiązał m.in. do programu "Rodzina 500+" oraz do projektu ustawy antylichwiarskiej.

- Awaria banków, która miała miejsce kilka dni temu pokazała, że ludzie potrzebują programu 500+, że go popierają, że jest ogromne zapotrzebowanie. Banki nie nadążały z wypłatą świadczeń, to pokazuje wagę tego programu - powiedział Ziobro.

Odnośnie ustawy antylichwiarskiej, minister sprawiedliwości stwierdził, że Polska nie jest krajem trzeciego świata. - Kolejny problem, z którym nie chciała sobie poradzić PO to lichwa. Dlatego wprowadziliśmy jasne reguły. Kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, zobaczyłem, że polskie sądy rozstrzygały zaledwie trzy sprawy. To wszystko skłoniło nas do zmiany prawa. Dziękuję premierowi, który wsparł mnie w zakresie zdecydowanych zmian w tym obszarze. Napotykaliśmy na liczne problemy, ale dziś mamy propozycje, które są nową jakością - powiedział. Jak dodał, Polacy nie mogą być "tak drastycznie grabieni i wykorzystywani".

Obejrzyj: Ustawa antylichwiarska. Ziobro o odpowiedzialności premiera

Jak stwierdził Ziobro, Polska nie jest państwem teoretycznym, a rządząca Zjednoczona Prawica pokazała, że kraj może działać skutecznie. - Zwiększyliśmy sprawność działania prokuratury i innych służb w zakresie przeciwdziałania wyłudzaniu VAT, te pieniądze trafiły do rodzin. Dziś państwo działa - powiedział. Szef Solidarnej Polski powołał się też na dane CBOS, które to pokazują, że 90 proc. Polaków uważa, iż w Polsce żyje im się bezpiecznie. Jego zdaniem to zasługa rządu.

Minister sprawiedliwości podkreślił jednak, że Polska musi być nowoczesna, ale musi też szanować tradycję. W szczególności w kontekście rodzin i dzieci. - Nie możemy pozwalać na eksperymenty jakie chciałaby nam zafundować Platforma Obywatelska, jakimi jest seksualizacja dzieci i to już od czwartego roku życia. Trudno w to uwierzyć - powiedział.

