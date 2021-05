Kopalnia Turów. Zobacz, co będzie w polsko-czeskiej umowie

Błyskawicznie zdementował to Andrej Babiš czeski premier, a potem przyznał to Jacek Sasin. Nadal nie ma żadnej umowy. Trwają nad nią prace i wiadomo tylko, na jakich warunkach będą prowadzone rozmowy o jej zawarciu.

Projekt samej umowy międzypaństwowej mają stworzyć Czesi. Przyznaje to też wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak wyjaśnia czekamy teraz ten projekt. Dopiero potem będzie go akceptował polski rząd.

Jak zastrzega Soboń, to nie jest tak, że Polska tu za coś płaci. Rząd nie chce, by wyglądało to jak "transakcja finansowa".

- Polska nie płaci żadnych pieniędzy. To są środki na wspólne projekty, które są ważne dla lokalnych społeczności. Strona polska gotowa jest partycypować w tych projektach, ale to nie jest "coś za coś", tu nie ma tego typu transakcji - zaznaczył Soboń w "GW".

Z tego co udało się im ustalić, konieczna będzie na przykład budowa sieci wodociągowej do najbardziej zagrożonych gmin. Czesi zapewniają, że też będą partycypowali w tej inwestycji i co więcej, już wydali ok. 1,5 mln euro na działania zapobiegawcze.