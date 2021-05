Elektrownia Turów tematem rozmów premierów Czech i Polski. Czeskie media: Polacy będą płacić

takasytuacja 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Prosta sprawa - jest dwóch sąsiadów, jeden przy płocie kopie wielki wielki dół, aż drugiemu zaczyna brakować wody w studni. Więc idzie do sąsiada i mówi, żeby wydał tyle a tyle na zabezpieczenia, by mu wody ze studni nie ubywało, i dołożył coś na dociągnięcie wodociągu w razie czego. A ten ma w du..ie problemy sąsiada i nie reaguje. Ten idzie do sądu i nagle zdziwienie, bo sąd mówi żeby przerwał kopanie dołu. . . . . . . . Czesi chcieli by Polska wydała 180 mln na to by Czechom wody nie zabrakło. A nasz rząd Pepików zlał. No to są skutki. 180 milionów tylko: niedostarczonych respiratorów zamówiono na coś koło tego, 70 mln poszło w powietrze na nieodbyte wybory kopertowe, 90 mln dostały dotacji firmy Obajtka, a 200 mln firmy braciszka Szumowskiego, 1,5 mld utopiono w budowanie i rozbieranie węglowej elektrowni w Ostrołęce, a rachunek za rów przez Mierzeję przekroczył już 2 mld.