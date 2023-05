Przełomowe technologie i prężne polskie firmy. Oto laureaci piątej edycji Nagród money.pl

Nagroda money.pl przyznawana jest od 2019 roku. Finałowa gala, podczas której wręczono nagrody laureatom, odbywa się na konferencji Impact'23 w Poznaniu. Tradycyjnie, nagrody są przyznawane przez kapitułę w trzech kategoriach, a dodatkowo wręczana jest Nagroda Specjalna Redakcji za wkład społeczny.

W kategorii Start-up Roku zwyciężyło Foodsi – polski startup, który w modelu win-win pozwala klientów taniej kupować jedzenie, które jest bliskie przeterminowania. W ten sposób przeciwdziała marnowaniu żywności i bardzo prężnie rozwija się na naszym rynku, mając już ponad 800 tys. użytkowników.

Relację z rozdania nagród zobaczysz TUTAJ.

Oto wszyscy nominowani do Nagrody money.pl

Poniżej prezentujemy projekty, firmy i osoby nominowane do nagród w poszczególnych kategoriach.

Start-up Roku:

Foodsi – polska aplikacja ma na celu zwalczanie marnotrawstwa jedzenia poprzez wykorzystanie nadwyżek powstających w punktach gastronomicznych. Dostępna zarówno dla użytkowników, jak i partnerów biznesowych. W ramach rundy seed pozyskała 6 mln zł finansowania od m.in. założycieli Pyszne.pl. Aplikacja przyciągnęła już ponad 800 tys. użytkowników, z czego ponad połowa dołączyła w ciągu ostatniego roku.

Holo4Labs - startup, który wdraża swoje oprogramowanie na gogle mieszanej rzeczywistości dla klientów z branży laboratoryjnej, w tym jednego z największych gigantów farmaceutycznych na świecie. Holo4Med jest doceniane przez Microsoft jako rozwiązanie biznesowe w kategorii Mixed Reality, otrzymując dwukrotnie (w latach 2021 i 2022) tytuł globalnego finalisty Mixed Reality Partner of The Year. W ciągu sześciu lat historii tej kategorii, Holo4Labs jest jednym z niewielu europejskich rozwiązań, które zdobyło wyróżnienie w kategorii Mixed Reality. Spółka należy do grupy TenderHut.

Akademia Krokieta i Lamy - inicjatywa, która łączy edukację, rozrywkę i ruch za pośrednictwem filmów online, przeznaczonych dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Celem programu jest wprowadzenie aktywności fizycznej do siedzącego trybu życia uczniów i umożliwienie im nauki poprzez ruch. Filmy Akademii obejmują tematy z podstawy programowej i mogą być wykorzystywane w szkołach i przedszkolach. Program promuje ruch i aktywność fizyczną podczas nauki, a także integruje dzieci uchodźców z Ukrainy z ich polskimi rówieśnikami. W 2022 roku Akademia zdobyła #BeActive Award w kategorii "Edukacja", stając się pierwszą inicjatywą z Polski, która zdobyła to wyróżnienie. Nagroda jest wyrazem uznania Komisji Europejskiej za szczególne starania w promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Redegate.com - pierwsza i jedyna do tej pory platforma consultingowa dla doradców biznesowych, konsultantów, interim managerów. W pierwszym roku działalności (2022) pozyskała do współpracy ponad 850 ekspertów. Kieruje swoje usługi do właścicieli firm, przedsiębiorców i do zarządów. Dostarcza specjalistów, praktyków biznesu w obszarach produkcji, sprzedaży, marketingu w celu rozwiązania problemów firmy. Zapewnia dostęp do ekspertów w 72 godziny.

SOLSTAR HOMES – spółka z grupy SOLSTAR, która zajmuje się produkcją innowacyjnych konstrukcji modułowych, które wprowadziła na rynek krajowy. W 2022 r. zakończyła realizację pierwszych budynków modułowych (Szpital Bródnowski) oraz zwiększyła portfel zamówień na rok 2023 o 350 proc. Planuje wdrożyć budynki modułowe mieszkalne i użyteczności publicznej w miejscach zagrożonych trzęsieniami ziemi (m.in. Turcja). Ma już umowy na budowę modułowych posterunków policji.

Technologia Roku:

The Batteries - firma, która rozwija produkcję tanich, bezpiecznych i ekologicznych baterii "solid state" do masowych zastosowań w IoT, takich jak czujniki przemysłowe, smartwatche, beacony, urządzenia medyczne, drony czy hulajnogi elektryczne. Dzięki takim bateriom ładowanie smartfona ma trwać mniej niż 15 minut i wystarczy na 2 razy dłużej. W 2022 r. pozyskali na ten cel 35 mln zł. Kwota ma zostać przeznaczona na rozwój w fabryki w Rzeszowie i zatrudnienie inżynierów. Ich baterie są dużo cieńsze niż tradycyjne litowo-jonowe, dzięki czemu mają znaleźć zastosowanie również np. w słuchawkach.

Blik Zbliżeniowy – technologia, której nie trzeba przedstawiać. O ile rozwija się od lat, to 2022 rok był dla niej przełomowy: BLIK odnotował ponad miliard transakcji, o wartości 169 mld złotych. W 2023 r. to właśnie możliwość płacenia BLIK-iem często decyduje o tym, czy klient skorzysta z danego e-sklepu lub e-usługi. Łącznie w 8 lat w BLIK-u dokonano ponad 2,8 mld transakcji.

Hakersi.pl - projekt prowadzony przez fundację Sarigato, będący innowacją społeczną. Pomaga rozwijać kompetencje technologiczne dzieci wykluczonych cyfrowo. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie aplikacja do zarządzania zajęciami i rekrutacją dzieci i wolontariuszy. Wyjątkowość narzędzia polega na tym, że jest w 100 proc. tworzone przez wolontariuszy wspierających fundację. Są to testerzy, project managerowie, programiści. Organizacja wsparła ponad 250 instytucji, przekazała ponad 1700 komputerów dzieciom wykluczonym cyfrowo i wspomogła niemal 2 tys. dzieci z Polski i Ukrainy.

FuelCal – technologia autorstwa firmy Evergreen Solutions pozwala zagospodarować i bezpiecznie przetworzyć niechciane odpady w pożądany, wartościowy i zbywalny nawóz OrCal. Istnieje od kilku lat, ale jej znaczenie wzrosło od wybuchu wojny w Ukrainie, od kiedy to ceny nawozów wystrzeliły. FuelCal pozwala przetworzyć odpady w nawozy za znacznie niższą cenę. Dodatkowo, produkt wspomaga pracę mikrobów glebowych sprawiając, że rośliny skuteczniej pobierają składniki odżywcze.

Przedsiębiorca Roku:

Łukasz Wawrzeńczyk, grupa Profika – Profika to firma ubezpieczeniowa, która specjalizuje się m.in. w ubezpieczeniach pojazdów specjalistycznych. Po napaści Rosji na Ukrainę Łukasz Wawrzeńczyk wraz z pracownikami zorganizowali #AkcjaEwakuacja. W jej ramach firma udostępniała pojazdy, a także Łukasz Wawrzeńczyk osobiście jeździł do Ukrainy, by pomagać ewakuować uchodźców z obszarów najbardziej narażonych na działania wojenne. Łącznie w ramach akcji ewakuowano blisko 1000 uchodźców. Następnie powołano fundację LifeBus, która nadal pomaga w ewakuacji uchodźców, a także podejmuje działania na rzecz zwiększania dostępności nauki j. polskiego dla dorosłych uchodźców.

Adam Marciniak, CEO VeloBank S.A – w październiku 2022 r. Adam Marciniak przejął obowiązki prezesa banku powstałego w ramach przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. W ciągu kilku miesięcy zbudował strategię banku, wyegzekwował jego rebranding do VeloBanku, a następnie rozpoczął proces uzdrawiania banku do stanu, w którym podmiot ten ma być sprzedany na wolnym rynku.

Wojciech Zaremba, OpenAI – Wojciech Zaremba to współtwórca ChatGPT - największego hitu branży technologii ostatnich lat. Jest współzałożycielem OpenAI, firmy tworzącej CGPT. Odpowiada m.in. za zespoły językowe. Urodzony w 1988 r. w Kluczborku, w 2022 r. stał się jednym z najważniejszych polskich nazwisk w globalnej branży technologicznej.

Robert Strzelecki (CEO TenderHut SA) – nominowany za konsekwentną realizację strategii firmy oraz stały rozwój i wzrost wartości grupy technologicznej TenderHut. Spółka pięciokrotnie znalazła się w rankingu Financial Times FT1000 Europe (2018-2022) – najszybciej rozwijających się firm w Europie. W 2021 r. wprowadził grupę na NewConnect, a w listopadzie 2022 r. przeniósł ją na główny parkiet GPW. Grupa tworzy nowe produkty i startupy, które zdobywają uznanie klientów w Polsce i na świecie, a także licznych, w tym międzynarodowych konkursach.

Emma Kiworkowa/Villa Nova Dental Clinic - Emma Kiworkowa, właścicielka Villa Nova Dental Clinic oraz Elektoralna Dental Clinic. W ramach działalności kliniki, dr Emma Kiworkowa prowadzi Fundację Wiewiórki Julii, która ma 8 oddziałów w różnych częściach kraju, szkoli i edukuje dzieci z całej Polski. W ramach projektu "Podróże Julii" przebadanych zostało 45 tys. dzieci, a przeszkolonych aż 91 tys. Tym samym Fundacja przeprowadziła badania na największą skalę od 1989 roku, a statystyki posłużyły jako podstawa wielu prac naukowych oraz kolejnych badań. W 2022 r. fundacja zdecydowała się prowadzić bezpłatne badania i leczenie dla dzieci z Ukrainy, które utrzymuje do dzisiaj.

Relację z wydarzenia, wywiady z nominowanymi oraz więcej informacji o nagrodach można znaleźć na stronie money.pl.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.