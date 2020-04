Koronawirus dobija małe browary. Sprzedaży nie ma, ale podatek płacić trzeba za każdą pełną butelkę

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, co zresztą podkreślają browarnicy. Akcyza za piwo w Polsce oparta jest o stawkę 8,57 zł od 100 litrów za każdy stopień procentowy ekstraktu w przeliczeniu na wyrób gotowy.

- W związku ze sposobem ustalania kwoty podatku, jego wartość w "zakapslowanej butelce" piwa będzie różna w zależności od jego ekstraktu. W zależności od skali produkcji, miesięcznie płacona przez małe browary akcyza, sięga od kilku do nawet stu tysięcy złotych - wyjaśnia Andrzej Olkowski, prezesa Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich (SRBP), które to wraz z PSBR wnioskuje o zmiany w prawie.

- Gastronomia to bardzo ważny kanał sprzedaży dla browarów rzemieślniczych. W zależności od wielkości i sposobu funkcjonowania browaru, sprzedaż w tym kanale wynosiła nawet do 100 proc. w przypadku browarów niedokonujących rozlewu swoich piw w butelki, lecz wyłącznie w kegi. Możemy więc mówić o spadkach sprzedaży od ok. 20 proc. do nawet 100 proc. - wyjaśnia Marek Kamiński.