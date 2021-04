Koronawirus. Dostęp do szczepionek jeszcze bardziej pogłębi nierówności na świecie

Najlepiej rysuje się sytuacja Stanów Zjednoczonych, którego PKB - zdaniem MFW - zwiększy się o 6,4 proc., a w 2022 roku - o 3,5 proc. Fundusz podkreśla, że to jedyne państwo, które przekroczy szacunki co do rozwoju PKB sprzed pandemii, a zawdzięcza to przede wszystkim zastrzykom fiskalnym administracji Joe Bidena oraz błyskawicznej akcji szczepień.