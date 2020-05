Koronawirus dusi eksport. Polscy przedsiębiorcy szukają rynków w Azji i Afryce

Fermy Drobiu Woźniak to największy producent jaj na rodzimym rynku i jeden z największych w Europie. Pandemia mocno ograniczyła możliwości eksportowe. Firma obsługuje znaczną część rynku HoReCa (hotele, gastronomia, catering) w Europie, a Włochy są jednym ze znaczących odbiorców.

- Myślę, że nadchodzący czas zlustruje przedsiębiorców i pozostawi najmocniejszych graczy na rynku. Pandemia pokazała niedoskonałość niektórych rynków ze względu na warunki geograficzne czy wydajność produkcji rodzimych przedsiębiorców. To pozwala na eksplorację nowych kierunków - mówi money.pl Barbara Woźniak.

Zamrożenie gospodarki w Polsce, zamknięcie sklepów i fabryk w Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech, spowodowały, że polski eksport od marca walczy, by być nad kreską. Ledwie się udało.

Najgorzej we Włoszech

Wartość towarów sprzedanych za granicę przez polskich przedsiębiorców była w I kw. wyższa o 0,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku - podał GUS. Zatem eksport obronił się przed załamaniem. Pamiętajmy jednak, że wirus dotarł do Polski w marcu, a na dobre zadmowił się w drugiej połowie miesiąca.

Jednocześnie sprzedaż do krajów strefy euro - naszego największego partnera handlowego - spadła o 3,2 proc. r/r. Spowolnienie było widać w sprzedaży np. do Niemiec (-0,5 proc. r/r), Francji (-2,4 proc. r/r), Wielkiej Brytanii (-6,9 proc. r/r), czy Włoch (-7 proc.)

W 2019 r. wartość eksportu wyrobów rolno-spożywczych wyniosła 31,4 mld euro. Udział eksportu rolno-spożywczego w eksporcie ogółem wyniósł 13,3 proc. To specyficzna branża.

Co zatem dalej z polskim eksportem? Według Jakuba Łańcuckiego, dyrektora zarządzający ds. sprzedaży z polskiego oddziału firmy Ebury, zajmującej się m.in. obsługą transakcji walutowych przedsiębiorstw, najbardziej prawdopodobny scenariusz dalszego rozwoju sytuacji to krótkoterminowy szok. Jednak paradoksalnie koronawirus może przynieść korzyści eksporterom.

- Szansą dla nas będzie rozwój eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Węgier, Rumunii, Chorwacji czy na Słowację. Pandemia może bowiem wzmocnić partnerstwa regionalne i chęć poszukiwania dostawców bliżej niż w Chinach - uważa Jakub Łańcucki.

Zresztą już w 2019 r. eksport z Polski na Węgry wzrósł o 9,3 proc., na Słowację - o 6,1 proc, a do Rumunii - aż o 11,6 proc (dane GUS).

Z kolei w Skandynawii nad dobrym wizerunkiem polskich towarów pracuje m.in. Danuta Olewnik-Cieplińska z Grupy Rolnej Olewnik. Firma do Danii, Norwegii i Finlandii sprzedaje m.in. kukurydzę, pszenicę i ziarno soi non-GMO.

- Po chwilowym przestoju zamówienia znów ruszają. Już mamy np. kontrakty na dostawę dwóch statków kukurydzy. Spodziewam się, że szybko pojawią się kolejne, bo nasi partnerzy chcą zabezpieczyć dostawy do przyszłych zbiorów - mówi Danuta Olewnik-Cieplińska.

Rynki skandynawskie określa jako trudne do wejścia. Natomiast jeżeli już kontrahenci przekonają się o wysokiej jakości produktów i terminowych dostawach, wówczas bardzo dbają o relacje.

Brama do Afryki

Oczy polskich przedsiębiorców sięgają jednak coraz dalej. Afryka z kolei wciąż pozostaje egzotycznym kierunkiem. Jakub Łańcucki z Ebury zwraca jednak uwagę, że tam konkurencja nie jest jeszcze tak ostra, jak w Europie Zachodniej. Ponadto tylko w ubiegłym roku wartość eksportu z Polski do Afryki wzrosła o 25 proc. i sięgnęła prawie 3 mld euro.

Ma w tym udział Marek Marzec, założyciel firmy Ewa-Bis. Jeden z największych w Polsce eksporterów wysyła owoce i warzywa do ponad 50 krajów na świecie, w tym m.in. do Maroko, Algierii, Nigerii i Senegalu. Co radzi?