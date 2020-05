Odmrażanie gospodarki. Emilewicz: kolejny etap możliwy za dwa tygodnie

Dopiero co w życie wchodzi trzeci etap odmrażania gospodarki, rząd już myśli o czwartym. A jego wprowadzenie możliwe jest już za dwa tygodnie, czyli 1 czerwca. Oczywiście jeśli nie będzie znacznego wzrostu zachorowań - w takim przypadku może nawet dojść do ponownego zamrożenia gospodarki.

- Kiedy liczba zachorowań wzrośnie gwałtownie, jesteśmy gotowi do tego, żeby zaciągać hamulec ręczny. Odmrażamy gospodarkę, patrzymy co dzieje się z ilością nowych zakażeń i jeżeli ich liczba wzrasta nadmiernie, to nie będziemy się wahać i wrócimy do stanu sprzed. Komunikujemy to w uczciwy sposób - powiedziała w rozmowie z Radiem ZET wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.