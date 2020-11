Koronawirus. Gang sprzedawał fałszywe, negatywne wyniki testu na koronawirusa

Aresztowania nastąpiły po tym, jak uznano za fałszywe zaświadczenie pasażera udającego się do Etiopii. Fałszywe certyfikaty nosiły nazwy prawdziwych paryskich laboratoriów medycznych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty fałszerstwa i oszustwa. We Francji grozi za to kara do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości 375 tys. euro (1,7 mln zł).