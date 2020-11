Koronawirus. Jak GIS "zgubił" 22 tys. wyników i system informatyczny

Jak już pisaliśmy w WP , GIS po przeprowadzonej w całej Polsce analizie danych dotyczących przypadków zakażeń SARS-CoV-2 ustalił, że 22 tys. wyników dodatnich testów nie dodano do raportów.

Tu pojawia się pytanie: czy doliczenie owych przypadków może spowodować, że przeciętna tygodniowa nowych przypadków wzrośnie do poziomu, w którym premier ogłosi narodową kwarantannę?

Te informację dookreśliło jeszcze Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz poinformował we wtorek, że te "zaginione" dane nie pochodzą z jednego dnia. Nie jest to nawet tydzień, ale dwa niepełne miesiące - październik i listopad.

Pytanie jednak: jak do tego doszło?

"Wszystko jest możliwe"

- W obecnych ciężkich warunkach i brakach kadrowych Inspekcji Sanitarnej wszystko jest możliwe. Wydaje się, że mogło to wszystko wyglądać inaczej, bo jeszcze, kiedy generalnym inspektorem był generał Andrzej Trybusz, opracowano system informatyczny GISknet, który służył do raportowania w sytuacjach nadzwyczajnych - mówi dr Jerzy Banach, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej oraz były szef dolnośląskiego Sanepidu.

Nasz rozmówca kierował dolnośląską Inspekcją Sanitarną do 2007 r. System informatyczny był budowany od ok. 2001-2002 r.

"Każda technologia się starzeje"

Zapewniono nas również, że od 24 listopada narzędzia rejestracji danych epidemiologicznych zostaną ujednolicone. A co z własnym systemem informatycznym GIS?

- GISknet to rzecz sprzed wielu, chyba kilkunastu lat. Każda technologia się starzeje - odpowiada krótko rzecznik GIS Jan Bondar. Oczywiście, że się starzeje, jak choćby Windows lub IOS. Rzecz jednak w tym, że można było go aktualizować i rozbudowywać.

O braku systemu informatycznego i jego złym wpływie na prace stacji mówił przecież były już szef GIS Jerzy Pinkas. We wrześniu komentował problemy w Nowym Sączu, gdzie sanepid zmagał się wtedy z zalewem dokumentów.Tylko w tej stacji szybko powstało 2,8 tys. teczek. Mąż jednej z pracownic opracował nawet specjalny system, który pomagał pracownicom znaleźć pokój z dokumentami dotyczącymi konkretnej sprawy.

"W środę kolejne oświadczenie"

Na razie sanepidy nie mają swojego rozwiązania, a korzystają obecnie z dostosowanego do tego celu systemu EWP. 5 listopada minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym zobligował laboratoria do wprowadzania wszystkich wyników do EWP.