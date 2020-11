Koronawirus. Jest już rozporządzenie z nowymi obostrzeniami

W stosunku do projektu rozporządzenia pojawiła się zmiana dotycząca sklepów meblowych. Nie będą mogły być jednak otwarte. Nie obejmie ich zatem wyjątek, który dotyczy marketów budowlanych i z artykułami remontowymi.

Nadal mamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby niepełnosprawne, nie mogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. Gdzie jest to konieczne? Na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, banku, na targu i na poczcie, u lekarza, w urzędzie (jeśli można tam jeszcze załatwić jakąś sprawę).

Przemieszczanie się i instytucje kultury

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:

kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, w weekendy.

Seniorze, zostań w domu - apeluje rząd. Osoby po 70. roku życia powinny wychodzić z domu tylko w ważnych sprawach, np. do sklepu, pracy czy do lekarza.

Od soboty 7 listopada działalność placówek kultury, w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona. Co ważne, działalność bibliotek również zostaje zawieszona. Tak ma pozostać co najmniej do 29 listopada.