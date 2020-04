Koronawirus. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

"Polski program o wartości 110 mln euro ułatwi udzielanie gwarancji publicznych w odniesieniu do pożyczek oraz pożyczek z dopłatami do oprocentowania w celu wsparcia całej polskiej gospodarki w okresie pandemii. Około 3 tys. krajowych przedsiębiorstw działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować swoją działalność" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Zgłoszony przez Polskę program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa - wskazała KE. Według szacunków strony polskiej, ok. 3 tys. przedsiębiorstw nad Wisłą skorzysta z pożyczek o wartości ok. 350 mln złotych (ok. 77 mln euro) oraz gwarancji o wartości 150 mln złotych (ok. 33 mln euro).