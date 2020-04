Sprzedaż detaliczna zalicza duży spadek. To pierwsze takie słabe dane od lat

To pierwsze oficjalne dane o sprzedaży uwzględniające wpływ epidemii koronawirusa w Polsce. Potwierdzają obawy o załamaniu konsumpcji, a to dopiero początek. W kolejnych miesiącach najprawdopodobniej będzie gorzej.

Wysoki udział sprzedaży przez internet wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (udział ten wzrósł w marcu do 35,6 proc., podczas gdy w lutym stanowił on 17,4 proc.), a także podmioty z grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (wzrost udziału z poziomu 17 proc. w lutym do 26,2 proc. w marcu) i "meble, rtv, agd" (wzrost z 9,6 proc. do 24,5 proc.).