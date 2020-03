Sprzedaż detaliczna przekroczyła najśmielsze oczekiwania. W rok wzrosła o prawie 10 procent

Opublikowane w piątek najnowsze dane GUS pokazują, że początek roku pod względem konsumpcji był bardzo mocny. Już w styczniu wynik był całkiem niezły, bo sprzedaż wzrosła wtedy o blisko 6 proc. W lutym jeszcze przyspieszyła i rok do roku mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 9,6 proc.

To duże zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się znacznie słabszego wyniku. Średnia prognoz ekspertów sugerowała wzrost sprzedaży rzędu 5,9 proc.

Z takim mocnym przyspieszeniem w statystykach GUS nie mieliśmy do czynienia od prawie roku. W drugiej połowie 2019 roku dynamika sprzedaży detalicznej nie przekraczała 8 proc.

M.in. dzięki rosnącej sprzedaży i silnej konsumpcji polska gospodarka stosunkowo niewiele spowolniła w porównaniu do innych krajów Europy. Teraz w obliczu epidemii koronawirusa, który dotarł także do naszego kraju, tym bardziej będzie to istotne dla podtrzymania wzrostu.