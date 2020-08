Koronawirus lubi wesela. Ekspert: to najlepsze środowisko do rozprzestrzeniania się wirusa

Jednak i bez raportu wiemy, że na tego typu imprezach zwykle dochodzi do zakażenia znacznej liczby gości. W lipcu po weselu we wsi Nawojowa na COVID-19 zachorowało co najmniej 151 osób. W sierpniu na Podlasiu 100, a w poniedziałek Sanepid ogłosił, że 120 osób trafi do izolacji po weselu w Mszanie Dolnej.