Koronawirus. Maseczki wrzucimy w koszty

Jak pisze "Rzeczpospolita", do tej pory fiskus niechętnie zaliczał wydatki związane ze zdrowiem do kosztów PIT. Zdarzały się takie przypadki, jak zakwestionowanie zakupu okularów korekcyjnych dla stomatologa, czy aparatu słuchowego dla muzyka.

W przypadku ewentualnej kontroli trzeba wykazać, że zakupione maseczki były faktycznie wykorzystywane do celów służbowych. Dlatego kupując firmowe maseczki lepiej wziąć na nie osobną fakturę i na jej odwrocie napisać, do czego służyły.

Co ważne, do kosztów prowadzenia działalności można zaliczyć także inne zakupy, związane z ochroną pracowników przed koronawirusem. W tym no. zakup laptopów do pracy zdalnej.