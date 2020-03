Koronawirus. MSZ uspokaja, Polacy wrócą z Włoch i Izraela

"Uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną powrót obywateli polskich z Włoch i Izraela jest możliwy" - zapewniło biuro rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na nasze zapytanie co dalej z Polakami przebywającymi w tych krajach.

Przypomnijmy, że włoski rząd w poniedziałek zdecydował się na rozszerzenie kwarantanny. Wcześniej obejmowała ona wyłącznie północne regiony kraju, po zmianie - cały Półwysep Apeniński. Obywatele nie mogą opuszczać miejsc zamieszkania, choć istnieją od tej zasady wyjątki.

Ograniczenie swobody przepływu budziło wątpliwości co do sytuacji Polaków przebywających już we Włoszech.

"Zgodnie z dekretem rządu włoskiego, co do zasady należy ograniczyć podróże do obszaru ograniczonego ruchu, z niego oraz wewnątrz niego. Będzie to kontrolowane przez właściwe służby" - tłumaczy biuro prasowe MSZ.

"Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły. Możliwe są one w uzasadnionych przypadkach (np. w ważnych sprawach służbowych, zdrowotnych, czy też w celu powrotu do miejsca zamieszkania). W razie kontroli należy wtedy okazać stosowny bilet (np. kartę pokładową). Dotyczy to również obcokrajowców powracających do swoich domów, np. Polaków do Polski" - zapewnia biuro.

Natomiast w Izraelu wprowadzono wymóg, który nakazuje wszystkim przybywającym do kraju poddać się czternastodniowej kwarantannie. Jak podała "Rzeczpospolita", każdy wjeżdżający na teren tego państwa musi udowodnić służbom, że ma dostęp do lokalizacji, w której kwarantannę odbędzie.

"Wprowadzone na terytorium Izraela zakazy, dotyczą wjazdu. Cudzoziemcy znajdujący się na terytorium Izraela mogą bez ograniczeń opuścić jego terytorium" - wyjaśnia nam MSZ.

Ministerstwo zachęca także wszystkich przebywających w obu krajach, aby śledziły na bieżąco komunikaty na stronie internetowej MSZ. Znajdą je w zakładce "informacje dla podróżujących".

MSZ prosi także, aby wszyscy Polacy przebywający za granicą, rejestrowali się w systemie Odyseusz (który znajdziecie tutaj).

"MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zaleceń miejscowych władz w miejscu aktualnego pobytu" - czytamy.

Powracający do Polski, a także zagraniczni goście przebywający nad Wisłą, wszystkie informacje dot. procedur na obowiązujących nad Wisłą znajdą na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

We Włoszech zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zdiagnozowano u ponad 10 tys. osób. Z tego powodu zmarły 631 osób, a 724 - wyzdrowiały.

W Izraelu natomiast odnotowano 75 osób zakażonych nowym wirusem z Wuhan. W Palestynie - 25 osób.

