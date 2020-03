Koronawirus w Polsce. Marlena Maląg zapewnia, że rząd pamięta o przedsiębiorcach

Chociaż minister zapewniła, że rząd analizuje rozwiązania, które "mogą zminimalizować negatywne skutki epidemii" wirusa SARS-CoV-2, to jednak na przedstawienie konkretnych mechanizmów jest "za wcześnie".

Maląg przypomniała także, co zapisy nowej ustawy specjalnej gwarantują pracownikom. W rozmowie z dziennikiem pojawił się temat m.in. zamknięcia szkół i przedszkoli z powodu koronawirusa. Minister przypomniała, że z tego tytułu rodzice mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy na dzieci, które nie przekroczyły 8. roku życia. Zasiłek mogą pobierać przez 14 dni.

Co natomiast z osobami, które zostaną poddane kwarantannie lub izolacji? Takie osoby mają prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby (czyli 80 proc. wynagrodzenia). Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego, o czym także przypomniała Maląg.