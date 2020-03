Sztab kryzysowy dla turystyki. Ministerstwo przygotowuje pakiet pomocy dla branży

- Trudno dziś oszacować i przewidzieć skutki koronawirusa w Polsce. Monitorujemy sytuację. Jesteśmy w dialogu z branżą turystyczną. Kolejne spotkania będą się odbywać w siedzibie Ministerstwa Rozwoju co dwa tygodnie – powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz po spotkaniu z przedstawicielami branży turystycznej.

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów Jadwiga Emilewicz przedstawi pakiet wsparcia dla firm dotkniętych rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To dostarczenie kapitału czy odroczenie pewnych obowiązkowych płatności, do tego usprawnienie płynności kapitałowej firm, zwłaszcza małych i średnich - to rozwiązania, nad którymi pracuje resort, a które złagodzić mają skutki epidemii koronawirusa dla polskich firm.