Koronawirus na Śląsku. Jacek Sasin zapowiada, że górnicy wkrótce wrócą do kopalń

- Okres przestojów w śląskich kopalniach powinien się niebawem skończyć. Wszyscy ci, którzy próbowali przekonywać, że to ograniczenie było jakimś chytrym planem likwidacji kopalń, gadali kompletne bzdury - zapewnił Jacek Sasin w Salonie Politycznym "Trójki".

- Nie mamy jeszcze wypracowanej formuły. Rzeczywiście ten projekt, wielki projekt, bo to będzie gigantyczna inwestycja, musi być realizowany przez celową spółkę - wyjaśnił Jacek Sasin. - Projekt budowy elektrowni atomowej musi być realizowany przez celową spółkę. W tej chwili istnieje taka w ramach Polskiej Grupy Energetycznej, ale zdajemy sobie sprawę, że to musi być inwestycja całego państwa - dodał i wytłumaczył, że sama PGE "nie udźwignie" takiego projektu.

Zbliża się również jubileusz setnej dostawy gazu skroplonego do gazoportu w Świnoujściu. Sasin przyznał, że wielkiej imprezy okolicznościowej nie będzie, ale sam fakt takiej okazji pokazuje, że udało się "zdywersyfikować" dostawy gazu do Polski.

Wicepremier odniósł się też do wyników wyborów prezydenckich, które Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek po godzinie 6. Polityk ocenił, że jest to "dobra pozycja wyjściowa" dla urzędującego prezydenta. Po raz kolejny też zarzucił Rafałowi Trzaskowskiemu, że będzie blokować obóz Zjednoczonej Prawicy.