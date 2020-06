Rewal i Mielno niszczą każdego. Także w wyborach. Walka o wóz strażacki toczyła się do samego końca

Rządzącym zależało na dużej frekwencji poza dużymi miastami. Tak zrodził się pomysł na wyścig o wóz strażacki. Dostanie go gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w województwie. Zatem do rozdania jest aż 16 aut w całym kraju. Kto jest w czołówce tego wyścigu?