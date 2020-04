Koronawirus. Niepokojąca tendencja. Lawinowo przybywa pustych biur

Zasoby dostępnej powierzchni biurowej w całej Polsce systematycznie rosną już od połowy marca. Największy wzrost obserwujemy jednak od początku kwietnia. Na koniec zeszłego tygodnia wskaźnik wolnych biur w przeliczeniu na powierzchnię wyniósł ponad 2,36 mln mkw. To oznacza wzrost od 1 kwietnia aż o 120 tys. mkw. To rekordowy wzrost w ostatnich miesiącach.

Warszawska cisza przed burzą?

Małe firmy i biura kontra pandemia

Od początku kwietnia zanotowano spadek średniej powierzchni wolnych modułów biurowych do poziomu 506.1 mkw. Jest to redukcja średniego wolnego biura o 5 proc. w porównaniu z początkiem kwietnia. W tym samym czasie w Warszawie z dnia na dzień przybywa modułów biurowych do wynajęcia.