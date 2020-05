Koronawirus odebrał im wakacje. Teraz linie lotnicze zwlekają ze zwrotem pieniędzy

W surmie we wszystkich liniach lotniczych ma zablokowanych 160 tys. zł. Jej klienci również nie chcą voucherów. - Po co to komu, jak nie wiadomo kiedy polecą. Obsługujemy głównie firmy, a te bilety były wykupione na spotkania, do których nie doszło. Kto wie, może już do niech nie dojdzie, bo wszytko odbędzie się online. Zatem oni chcą od nas pieniędzy, a my musimy im to wypłacić w czasie przewidzianym przez ustawę, czyli w ciągu 180 dni - wyjaśnia.