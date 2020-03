Koronawirus. Orlen "zalał" kraj płynem do dezynfekcji, ale to ciągle mało

Deklaracja Daniela Obajtka zaskoczyła. Można było wtedy usłyszeć głosy o przesadzie, przecież koronawirus tak się nie rozpędza. Dziś wiemy już, że władze spółki nie zareagowały na epidemię z przesadą. Co więcej, okazuje się, że nawet produkcja płynu na dużo wyższym poziomie zostałaby wchłonięta przez klientów.

"Żona stoi w kolejce po płyn do dezynfekcji na Orlenie. 30 osób w kolejce. W zeszłym tygodniu znikał w 10 minut, ustalono zasadę, że można kupować po jednym. Z tego powodu ludzie zatrudniają bezdomnych jako profesjonalnych staczy kolejkowych" - napisał za pośrednictwem #dziejesie jeden z naszych czytelników.

O zasadzie "opakowanie na głowę" usłyszałem również w jednej z większych stacji Orlenu we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej. - Był, ale już nie ma. Przywieźli 450 litrów i zniknął w godzinę, choć wprowadziliśmy zasadę - jedno opakowanie na klienta - usłyszałem od sprzedawcy.

"To jest śmieszne po prostu"

Bańki były 5-litrowe, zatem udało się uszczęśliwić 90 osób. Wprowadzenie do sprzedaży 20 marca litrowych opakowań miało poprawić sytuację. Ciągle jednak bardzo trudno zdobyć najbardziej pożądany teraz płyn.

- Od tygodnia dzień w dzień przejeżdżam obok dwóch stacji Orlenu. Na początku jeszcze uczciwie mówili, że nie ma płynu, w końcu powiesili kartkę, że chwilowy brak i czekają na dostawę. Od tygodnia. To jest śmieszne po prostu - opowiada Konrad. Zdjęcie kartki poniżej.

A wszystko zapowiadało się tak pięknie. Należąca do grupy PKN Orlen spółka Orlen Oil w ciągu kilku dni rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk - napisał na TT prezes koncernu Daniel Obajtek na początku marca. Zapewniał, że "laboratoria Orlenu i linie produkcyjne w Jedliczu są dostosowywane do tego, aby jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania klientów i wzmocnić bezpieczeństwo sanitarne kraju".

1800 stacji z płynem?

Tego samego dnia w komunikacie prasowym Orlen poinformował, że w ciągu dwóch tygodni na rynek trafi 1 mln litrów produktu. "Płyn dezynfekujący będzie też dostępny w sieci stacji paliw Orlen, czyli na ok. 1800 obiektach w całej Polsce" - napisano.

Płyn do dezynfekcji rąk od Orlenu. Firma chce w ciągu dwóch tygodni dostarczyć milion litrów płynu

Problem jednak w tym, że ciągle go tam nie ma. Pewnym tropem może być informacja, która bardzo szybko rozeszła się po Twitterze.

"Linie produkcyjne stoją. Nie były przystosowane do rozlewu produktów zawierających alkohol etylowy. O tym, że płyn do dezynfekcji jest na bazie alkoholu, eks wójt Pcimia, potężny mózg PiS-u i szef Orlenu Obajtek, dowiedział się dopiero wtedy, kiedy maszyny padły. Nie ma płynu, są zdjęcia" - pisze HAnna.

Pełną parą

W ostatnią środę również "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że według jej informatora Orlen ma problemy technologiczne z produkcją płynu dezynfekcyjnego, bo linie produkcyjne nie były przystosowane do alkoholu i okazało się że pod jego wpływem rozszczelniły się uszczelki. Całą produkcję miał przejąć Boryszew.

O komentarz poprosiliśmy Orlen.

"Stanowczo podkreślamy, że nie jest prawdą informacja o wstrzymaniu produkcji płynu do dezynfekcji rąk w Zakładzie ORLEN Oil w Jedliczu opublikowana 25.03.2020 r. na portalu wyborcza.pl w artykule pt. „Orlen ma problemy z produkcją płynu dezynfekcyjnego? Spółka zaprzecza” - czytamy w komunikacie.

Firma zapewnia, że linie produkcyjne ORLEN Oil w Jedliczu pracują na pełnych mocach wytwórczych. Produkcja płynu do dezynfekcji rąk trwa bez jakikolwiek zakłóceń, a instalacja jest na bieżąco monitorowana przez wewnętrzne służby techniczne.

"W ciągu 10 dni od jej rozpoczęcia na stacje ORLEN w całej Polsce trafiło już ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk. Zdajemy sobie sprawę z olbrzymiego zapotrzebowania na ten produkt, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby systematycznie zwiększać jego dostępność"- czytamy w odpowiedzi.

Jak informuje koncern, produkcja płynu do dezynfekcji rozpoczęła się w połowie marca, a do końca miesiąca wyniesie 2,5 mln litrów. Pierwsza partia płynu trafia do Agencji Rezerw Materiałowych, która przekazuje go na potrzeby szpitali, przychodni i instytucji publicznych.

"Przestawienie linii produkujących płyn do spryskiwaczy na produkcję płynu i uruchomienie dystrybucji trwało zaledwie 10 dni. Uruchomiona została druga linia produkcyjna, co oznacza, że płynu będzie więcej. W kwietniu Zakład w Jedliczu wyprodukuje ok. 4,5 mln litrów"- zapewnia Orlen.

