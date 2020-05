wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 1 godzinę temu

Koronawirus. PKP odkrywa karty. Zobacz, co się zmieni na kolei

PKP Intercity sprzedawać będzie tylko 50 proc. miejsc. Wszystko po to, by pasażerowie zajmowali tylko co drugie miejsce siedzące. Przewoźnik wprowadza obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów. Zmiany wchodzą w życie od 4 czerwca 2020 roku.

