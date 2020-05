Koronawirus w Polsce. Ogniska w firmach, sklepach i kopalniach

W poniedziałek 25 maja produkcję zawiesiła firma Iwaniccy z Gubina. To efekt informacji o zaledwie kilku zakażeniach. Jak wynika z informacji lokalnych serwisów, do piątku zostało przebadane niemal 500 osób. Służby nie potwierdziły kolejnych infekcji. W serwisie "Wiadomości Gubin" właściciele rodzinnej firmy zapowiadają, że - o ile sytuacja nie ulegnie zmianie - odwieszą produkcję.

Wciąż najwięcej i jednocześnie największych ognisk koronawirusa jest na Śląsku, konkretnie w kopalniach. Do piątku potwierdzono infekcje u niemal 3,5 tys. górników (to ok. połowa ze wszystkich wykrytych infekcji w województwie). Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, w kopalni Pniówek koronawirusa wykryto o 1,5 tys. osób. Kolejne 355 osób to pracownicy kopalni Ruchu Zofiówka. Jednocześnie JSW zapewnia, że dochowuje terminów dostaw, choć wydobycie jest ograniczone.