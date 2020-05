sklepy Mateusz Madejski 2 godziny temu

Rząd chce państwowej sieci sklepów. Pierwsze rozmowy już ruszają

Już w przyszłym tygodniu przedstawiciele rządu mają rozmawiać ws. potencjalnego przejęcia pierwszej sieci sklepów - dowiedział się money.pl. Co na to branża? - To będzie dobra konkurencja dla dużych sieci. Dobra, bo łatwa do pokonania - ironizuje ekspert. Inny dodaje: "Poczekajmy. Po owocach ich poznamy".

