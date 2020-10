Koronawirus. Praca zdalna szkodzi wielu branżom

Ale więcej biur domowych oznacza również mniej osób dojeżdżających do centrum miasta. A to może mieć konsekwencj - wynika z analizy przeprowadzonej przez ubezpieczycieli kredytów Altradius. Według Michaela Karrenberga, dyrektora regionalnego ds. ryzyka w Altradiusie, wzrośnie liczba bankructw.

Zdaniem Karrenberga prawie żadna firma sama nie poniosła poważnych strat w wydajności z powodu Hommeoffice. „Jednakże wzrost pracy mobilnej spowoduje lokalne zmiany w działalności biznesowej. Doprowadzi to do wzrostu niepewności, zwłaszcza w tych branżach, których obroty uzależnione są od licznych osób dojeżdżających do miast i pracowników biurowych”.