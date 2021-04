Koronawirus. Pracujesz na zmiany? Możesz być niemal trzykrotnie bardziej narażony na zakażenie

Na całym świecie praca zmianowa jest dość powszechna - w większości krajów pracuje tak od 10 do 40 proc. zatrudnionych. Już wcześniejsze badania wykazały niekorzystne skutki zdrowotne pracy na zmiany. Naukowcy od dawna wiedzieli, że oznacza to zwiększone ryzyko chorób układu oddechowego, cukrzycy, nowotworów i chorób zakaźnych innych niż COVID-19.

Teraz badacze z uniwersytetów w Manchesterze i Oksfordzie (Wielka Brytania) oraz University of the West Indies (Kingston na Jamajce) wykorzystali dane dotyczące ponad 280 000 osób w wieku od 40 do 69 lat. Dane pochodziły z brytyjskiego badania UK Biobank (2006-10) oraz z innych zasobów, takich jak statystyki szpitalne i rejestry lekarzy rodzinnych.