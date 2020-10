Koronawirus przyspieszy robotyzację. Jednak ten rok jest stracony dla rozwoju branży

Będzie to o tyle łatwiejsze, że od 2021 r. będą miały zachętę w postaci nowej ulgi. Będzie ona pozwalała na odliczenie nawet 50 proc. kosztów wydatków na automatyzację produkcji i modernizację technologiczną firm.

Jak przekonuje na łamach "Rzeczpospolite" dotyczy to zarówno ochrony zdrowia pracowników, jak i też zapewnieniu ciągłości biznesu. NIestety obecnie pierwszym efektem pandemii jest spadek inwestycji na taką rewolucję robotów.

Koronawirus. Roboty zastąpią nas w pracy? To możliwy efekt pandemii

W Polsce mamy 42 roboty na każdy tysiąc pracowników. Zdaniem byłej min. Jadwigi Emilewicz to stanowczo za mało, więc rząd planuje promocję: każdy przedsiębiorca, który kupi sobie robota, będzie mógł odliczyć 50 proc. jego kosztów.

Nowa ulga ma zwiększyć poziom robotyzacji polskiej gospodarki, co zdaniem rządzących, jest "warunkiem sine qua non rozwoju". Odliczenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Ulga ma być dla wszystkich firm, bez znaczenia na wielkość lub branżę. Będzie obowiązywać przez pięć lat - do końca 2025 roku.