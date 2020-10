Koronawirus. Sejm przyjął ustawę upraszczającą zatrudnienie lekarzy spoza UE

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 265 posłów, swój sprzeciw wyraziło 185 deputowanych, a 5 - wstrzymało się. Ustawa trafi teraz do Senatu, który zadecyduje o jej przyszłości.

Zobacz: Była minister wspiera branżę fitness. "Restrykcje w tym obszarze nie są potrzebne"

Zmiany dokonane w ustawie o zawodzie lekarza mają ułatwić medykom spoza Unii Europejskiej uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Polsce. Rząd w ten sposób chce przyciągnąć do kraju specjalistów, głównie ze wschodu.

Aby podjąć pracę, musieliby zdać tzw. Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW). Byłby on właściwie jedynym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowej medyka. Dodatkowo szpitale mogłyby zatrudnić na okres do 5 lat lekarzy spoza UE na szczególnych warunkach.

- Będzie taki specjalny tryb, który na ten czas covidowy pozwoli ściągnąć, czy przynajmniej dać możliwość taką tym, którzy deklarują chęć przyjazdu do Polski, a mają odpowiednie uprawnienia, by wzmocnili nasz system, by mogli pracować w Polsce - zapowiadał nowe przepisy podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.