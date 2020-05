Koronawirus szaleje, a Polski eksport rośnie. Tylko 3 inne kraje w UE mogą się tym pochwalić

Znaczące obniżenie dynamiki obrotów całej Unii w I kw. 2020 to oczywiście efekt zamrożenia gospodarek i mobilności osób, co pociągneło za sobą katastrofę również w usługach.

Biorąc pod uwag strukturę geograficzną eksportu UE, szczególnie dynamicznie obniżył się eksport do Wielkiej Brytanii bo o ok. 15 proc. Wśród ważniejszych rynków spadki wywozu notowano również m.in. do Chin o 5,1 proc. i Indii o 4,3 proc.