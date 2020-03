Koronawirus. Szpital w Zielonej Górze dostał niekompletny sprzęt

- My zmierzamy już do stanu krytycznego pod względem zaopatrzenia - powiedział na zorganizowanej w sobotę wideokonferencji w urzędzie marszałkowskim Marek Działoszyński, prezes szpitala. – Na jednego pacjenta z podejrzeniem koronawirusa, potrzeba 4,5 kompletnego kombinezonu na dobę. Takich pacjentów na oddziale przebywało 11, zatem dostarczone 300 sztuk kombinezonów może wystarczyć zaledwie na kilka dni. Więc te zapasy nam się kurczą a uzupełnienia, które są czynione nie mogą nas uspokoić, bo potrzeby są dużo większe.

- Gogle i buty to, w przeciwieństwie do pozostałych części takiego kombinezonu, sprzęt wielorazowy, którego po zdezynfekowaniu można użyć ponownie - wyjaśnia w rozmowie z money.pl Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala. - Z wsparcia oczywiście bardzo się cieszymy, ale będziemy potrzebować tego sprzętu więcej. Cały czas trafiają do nas kolejni pacjenci, u których podejrzewa się koronawirusa. Do momentu jednoznacznego wykluczenia, trzeba ich traktować tak, jak zakażonych, a to oznacza, że jednorazowych środków ochronnych zużywa się bardzo dużo.