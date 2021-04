Koronawirus. Unijna instytucja: pandemia zwolniła, ale nie w Polsce

Bartek 42 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

W następnych wyborach żadna z osób z mojej rodziny (ponad 100 osób) nie zagłosuje na jakąkolwiek osobę która była posłem PiS lub Zjednoczonej prawicy. W przeszłości około połowę osób dawało się zwieść. Za zamordyzm i odebranie nam swobód obywatelskich. Nawet najstarsze osoby z rodziny tak uważają, osoby u których umysł już nie taki jasny. Kilka osób z rodziny straciło swoje biznesy, spora część zdrowie z powodu odebrania prawa do uprawiania amatorskiego sportów, trzy osoby zmarły nie na covid oczywiście tylko z powodu odebrania prawa do świadczeń lekarskich na które to świadczenia te osoby całe swoje życie płaciły podatki. Większość osób przeszła covid - praktycznie wszyscy lekko z małymi wyjątkami ale bez tragedii na szczęście. Ale nigdy więcej nie pozwolimy sobie na odebranie nam wolności jak zrobił to PiS. Jeśli za kilka lat to się powtórzy to wyemigruję w najbliższą rodziną gdzieś gdzie szanuje się ludzką godność