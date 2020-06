Koronawirus w Polsce i Europie. Niemcy mają mniej chorych niż Polska, Hiszpania i Belgia wciąż z problemami

W Polsce z kolei liczba aktywnych przypadków (aktywne infekcje to wciąż trwające choroby, czyli ogólna liczba wykrytych przypadków pomniejszona o wyzdrowiałych i ofiary) to 13 tys. 792. Tak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek rano. Łóżka przeznaczone dla chorych na COVID-19 zajmuje niemal 2 tys. osób. 72 są podłączone do respiratorów.

Gdyby porównać Polskę i Niemcy z uwzględnieniem liczby mieszkańców, to w Polsce na każdy milion obywateli jest w tej chwili zdiagnozowanych 364 chorych. W Niemczech to 92 chorych na każdy milion mieszkańców. Warto podkreślić jeszcze raz, że mowa o osobach ze zdiagnozowanym koronawirusem, które jeszcze nie pokonały wirusa. Ogólne liczby wykrytych infekcji są lepsze dla Polski: 31 tys. przypadków u nas i 191 tys. w Niemczech.

To jednak dobry punkt odniesienia, który pokazuje, czy epidemia jest ograniczana. Jeżeli liczba zdrowiejących jest większa niż nowych chorujących, to liczba aktywnych przypadków sukcesywnie spada. W tym samym wskaźniku pokazana jest zatem i skuteczność wyłapywania nowych chorych, i skuteczność służby zdrowia.

Niemcy szybko dogonili Polskę

Problem na Wschodzie, problem na Zachodzie

Wysoki wskaźnik ma również Francja. W tej chwili to 56 tys. trwających infekcji. Gdyby uwzględnić przelicznik na milion mieszkańców, we Francji jest to 835 trwających infekcji. To 2,5 razy więcej niż w Polsce i niemal 10 razy więcej niż w Niemczech.